Ягуб Махмудов: В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира - ФОТО

В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на расширенном заседании Научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал директор института, академик Ягуб Махмудов, говорится в сообщении института.

В мероприятии в качестве гостя принял участие видный ученый-историк, профессор Илбер Ортайлы.

Как сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, Илбер Ортайлы является одним из крупных историков тюркского мира.

"Я часами слушаю Илбера Ортайлы, когда он выступает по телевидению", - добавил Габиббейли.

Махмудов отметил, что Ортайлы с 2012 года является почетным доктором института. На заседании было сказано, что этого почетного звания он был удостоен за большие заслуги в исследовании и пропаганде истории тюркского мира.

Директор института сказал, что Национальная армия Азербайджана вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистской оккупации.

"В военных успехах Кавказской исламской армии во главе с Нуру пашой активно участвовали азербайджанский народ, в том числе отряды народного ополчения, наши видные военные деятели Алиага Шихлинский, Габиб бек Салимов и другие", - отметил Махмудов.

Академик сказал, что Азербайджан - это родина тюркизма. В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира.

Ортайлы отметил, что большинство турецких солдат, взятых в плен царской Россией, было выпущено на свободу благодаря Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

"Кавказская исламская армия была армией добровольцев. Османская империя в Первой мировой войне одержала три крупные победы (в Чанаккале, Кутуламаре и Баку)", - добавил Ортайлы.

Посол Турции Эркан Озорал отметил, что две страны поддерживали друг друга в самые тяжелые моменты.

Озорал считает, что парад 15 сентября - вершина турецко-азербайджанских отношений.

Затем Ягуб Махмудов подарил Илберу Ортайлы издания Института истории - двухтомник "Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики", книги "Реальная история и вымысел "Великой Армении", "Должна быть восстановлена историческая правопреемственность азербайджанского народа на Иреван и земли вокруг него".