UNEC – очередной шаг в направлении исследовательского университета

На заседании Ученого совета UNEC были утверждены изменения, внесенные в "Правила дифференциальной заработной платы на 2018-2019 учебный год, основанной на служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета", сообщает вуз во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью внесения изменений в правила является достижение стратегической цели в направлении превращения UNEC в исследовательский университет. Дифференциальная заработная система включает профессорско-преподавательский состав, работающий в UNEC на полном штате, на 0,75 и 0,5 штате по совместительству.

В соответствиии с изменениями, внесенными в систему дифференциальной заработной платы, в системе оценка научной деятельности поднялась с 40 до 70 процентов, баллы за опубликованные в престижных журналах, входящих в платформы "Web of Science" и "Scopus", статьи, за монографии в престижных международных изданиях и баллы за ссылки значительно поднялись.

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