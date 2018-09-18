В Азербайджане выявлены лица, исполняющие незаконные религиозные обряды

В Агсуинском районе Азербайджана выявлены лица, исполняющие незаконные религиозные обряды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данные лица были выявлены в результате совместной операции сотрудников Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Службы государственной безопасности, а также сотрудников других структур.

В ходе осмотра квартиры, принадлежащей жителю города Агсу Вугару Мамедову, по адресу: улица Самеда Вургуна, 14 А, было обнаружено исполнение незаконных религиозных обрядов, нарушение соответствующих статей закона "О свободе вероисповедания".

В связи с этим в отношении Вугара Мамедова, Рауфа Меджидова и жителя села Бозаванд Агсуинского района Ганбара Зейналова сотрудниками отдела Госкомитета по работе с религиозными структурами по Шамахинскому региону был составлен протокол и направлен в суд.