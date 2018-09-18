Названы время и дата лунных затмений в следующем году

Обнародовано время и дата лунных затмений, которые произойдут в следующем году.

Как сообщил Report замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, в 2019 году произойдет два лунных затмения, передает Day.Az.

Он сказал, что первое затмение произойдет 21 января: "Природное явление начнется в 07.34 по бакинскому времени и завершится в 10.51. Полное затмение поверхности Луны начнется в 08.41 и завершится в 09.43. Полное затмение продлится 1 час и 2 минуты".

Сотрудник обсерватории добавил, что первое лунное затмение будет невозможно пронаблюдать из Азербайджана: "Причина этого в том, что природное явление произойдет в утренние часы. Процесс можно будет увидеть с Тихого океана, Америки, Африки и части Европы".

Х.Микаилов отметил, что второе затмение произойдет 17 июля: "Частичное затмение начнется в 00.03 и завершится в 02.59. Максимальная фаза затмения будет отмечена в 01.31. Это затмение также не удастся наблюдать из Азербайджана. Его можно будет наблюдать с Южной Америки, южной части Западной Европы, Африки, юга Азии, Австралии. Второе затмение в основном называют южным затмением".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook