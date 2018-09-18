Неизвестные избили работницу кладбища в Гяндже

В городе Гянджа избита работница кладбища.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на городском кладбище №1.

Так, работница кладбища Дильшад Иса гызы Исмайлова 1965 г.р. была доставлена в больницу с различными травмами. Состояние здоровья женщины расценивается как тяжелое. Близкие женщины отмечают, что Д.Исмайлова избита другим работником кладбища.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook