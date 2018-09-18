Неизвестные избили работницу кладбища в Гяндже
18 сентября 2018 18:57 213
В городе Гянджа избита работница кладбища.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на городском кладбище №1.
Так, работница кладбища Дильшад Иса гызы Исмайлова 1965 г.р. была доставлена в больницу с различными травмами. Состояние здоровья женщины расценивается как тяжелое. Близкие женщины отмечают, что Д.Исмайлова избита другим работником кладбища.
По факту ведется расследование.
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