Минобразования предупредило желающих учиться в зарубежных странах

Министерство образования сделало предупреждение гражданам Азербайджана, желающим получить образование в зарубежных странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в министерстве сообщили, что в образовательном законодательстве Азербайджана не предусмотрены формы получения образования по индивидуальному графику, свободно, очно-заочно или заочно-очно.

Было отмечено, что в то же время на территории страны нет механизмов организации или оценивания образования по удаленной и экстернатной форме получения образования:

"По этой причине, согласно пункту 3.7 "Правил признания специальностей иностранных государств в сфере высшего образования и определения их эквивалентности (нострификации)", утвержденных решением Кабмина от 13.05.2003 под номером 64, признание и определение эквивалентности (ностирификация) на территории страны дипломов лиц, получивших образование по данным формам в зарубежных странах, невозможно. Призываем каждого гражданина, желающего получить образование за рубежом, учитывать указанное при выборе формы образования".

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