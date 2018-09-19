Минобразования предупредило желающих учиться в зарубежных странах
Министерство образования сделало предупреждение гражданам Азербайджана, желающим получить образование в зарубежных странах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в министерстве сообщили, что в образовательном законодательстве Азербайджана не предусмотрены формы получения образования по индивидуальному графику, свободно, очно-заочно или заочно-очно.
Было отмечено, что в то же время на территории страны нет механизмов организации или оценивания образования по удаленной и экстернатной форме получения образования:
"По этой причине, согласно пункту 3.7 "Правил признания специальностей иностранных государств в сфере высшего образования и определения их эквивалентности (нострификации)", утвержденных решением Кабмина от 13.05.2003 под номером 64, признание и определение эквивалентности (ностирификация) на территории страны дипломов лиц, получивших образование по данным формам в зарубежных странах, невозможно. Призываем каждого гражданина, желающего получить образование за рубежом, учитывать указанное при выборе формы образования".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Баку снова стоит в больших пробках
-
18 Сен. 14:32 18 312
-
18 Сен. 21:12 6 103
-
18 Сен. 21:09 4 066
-
18 Сен. 20:56 3 743
-
18 Сен. 21:30 3 587