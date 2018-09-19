«Азерсу»: В текущем году улучшится водоснабжение 21 района страны
19 сентября 2018 13:30 290
В этом году ОАО "Азерсу" улучшит водоснабжение 21 района страны. Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы Анар Джабраиллы, передает Day.Az.
По словам главы пресс-службы, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшения водоснабжения населения" от 9 апреля 2018 года, в 30 населенных пунктах 13 районов республики будут реализованы проекты по питьевой воде.
"Проекты принесут пользу 45 тысячи жителям 30 сел. Всего в рамках проектов, реализуемых ОАО "Азерсу", включая проекты с государственными инвестициями, будет улучшено водоснабжение порядка 65 тысяч жителей в 46 населенных пунктах 21 района Азербайджана", - подчеркнул Джабраиллы.
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