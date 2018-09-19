Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 сентября.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, будет преобладать северный ветер, передает Day.Az.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 18-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана 20 сентября местами будут грозы, временами дожди. Ночью в некоторых восточных районах осадки примут интенсивный характер. Днем в большинстве районах ожидается в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 16-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 15-20 градусов тепла.
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Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
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