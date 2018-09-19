В Товузе автомобиль сбил пожилую женщину
19 сентября 2018 15:25 200
В Товузе 73-летнюю женщину сбил автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, подавая назад, занимающийся перевозкой хлеба автомобиль сбил Сальми Гусейнову 1945 г.р. Получившая тяжелые травмы 73-летняя женщина помещена в больницу, где была прооперирована.
Ее состояние остается тяжелым.
По факту ведется расследование.
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