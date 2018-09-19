В Товузе автомобиль сбил пожилую женщину

19 сентября 2018 15:25

В Товузе 73-летнюю женщину сбил автомобиль. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, подавая назад, занимающийся перевозкой хлеба автомобиль сбил Сальми Гусейнову 1945 г.р. Получившая тяжелые травмы 73-летняя женщина помещена в больницу, где была прооперирована. 

Ее состояние остается тяжелым. 

По факту ведется расследование. 

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