Детский сад в Баку - что нужно знать родителям

В последнее время необходимость посещения детского сада часто ставится под вопрос. Нередко родители малышей сталкиваются со шквалом пугающих рассказов о частых болезнях детишек, посещающих садик, о непрофессиональном поведении педагогов, о "ненужных" словечках, которые пополняют словарь малыша. И вот принимается решение оставить ребенка дома: нанимается няня, кто-то из родственников соглашается помочь в воспитании сына или дочки, приглашаются педагоги...

Сегодня в Азербайджане созданы все условия для интеллектуального и общепсихологического развития детей. В дошкольных учреждениях детей знакомят с окружающим миром, что необходимо при первых шагах ребенка к познаниям. В этом случае дети начинают не только постепенно познавать окружающий их мир, но также находят в этом мире самих себя.

Отметим, что детские сады в столице работают по будням с 8:00 до 19:00. В каждом садике есть несколько возрастных групп: ясли (1,5-3 лет), средняя (3-5 лет) и старшая группа (5-6 лет). Как выяснилось из разговоров с воспитателями и мамами, детей кормят четыре раза в день, причем, не разрешается подавать несколько раз в день одни и те же блюда. Пожалуй, главный плюс и задача детского сада - научить детей общаться как индивидуально, так и в коллективе. Этот плюс специалисты отмечают особо. Ни поездки в гости, ни регулярные прогулки на площадке во дворе не сравнятся по степени насыщенности с общением в детском саду. Малыши учатся играть в игры не с мамой и папой, а с товарищами своего возраста, и это наиважнейший аспект детсадовского воспитания, говорят психологи.

Тем не менее, тема "отдавать ли ребенка в детский сад" остается актуальной. Особенно она обостряется в начале осени, когда уже, вроде бы, пора определиться, но все никак не решишься.

"Когда ребенку исполняется два года (а иногда и намного раньше), родители начинают задумываться о том, оставить ли малыша дома или устроить его в детский сад. Я как специалист после двухлетного возраста предпочитаю воспитание детей в детских садах, ведь в них для детей открывается новый мир", - считает детский психолог Лейла Али.

По мнению психолога, с точки зрения детской психологии, в идеале - основная потребность ребенка до 3-х лет - это тесное эмоционально насыщенное общение с мамой, с самым первым и главным для ребенка человеком в его жизни, человеком, который всегда понимает, поддерживает и, безусловно, любит. От того, как складывается общение у ребенка с мамой, насколько удовлетворена его потребность в этом тесном и глубоком контакте, будет зависеть, сформируется ли у него базовое доверие к миру и другим людям. После 3-х лет у ребенка развиваются другие интересы: общение с друзьями, разные игры. До посещения детского сада ребенку следует посещать разные детские кружки, это поможет им для адаптации к дошкольным учебным заведениям.

Не нужно также бояться и заболеваний, считает Лейла ханум. Есть определенные болезни, которые легче переносятся именно в детском возрасте: ветрянка, краснуха, свинка. В более старшем возрасте эти болезни могут дать большие осложнения. Поэтому иммунитет, который ребенок приобретает при общении с другими детьми, очень ценен и таким образом он все детские болезни переносит в садике. А в школу ребенок уже идет закаленным.

Многим, наверное, приходилось выслушивать рассказы мам о том, что ребенок не хочет идти в детский сад, капризничает, истерит. Некоторые поддаются этой истерике, а некоторые - нет. Упорные мамы заставляют ребенка ходить в садик, несмотря на его слезы. Какой из вариантов правильнее - трудно сказать.

Посмотрим, что думает по этому поводу детский психолог.

"Основные сложности адаптации ребенка к детскому саду состоят из нескольких этапов: 1-6 дней - легкая адаптация, 6-32 дня - адаптация средней тяжести, от 32 до 64 дней - тяжелая адаптация. При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым условиям его состояние нормализуется. При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние нормализуется более медленно и на протяжении первого месяца после поступления малыш болеет, как правило, острыми респираторными инфекционными болезнями. Сон и аппетит восстанавливаются через 20-40 дней, в течение целого месяца настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребенка нестабильно в течение месяца, плаксивость сохраняется в течение всего дня. Самой нежелательной является тяжелая адаптация - когда эмоциональное состояние ребенка нормализуется очень медленно, иногда этот процесс длится несколько месяцев, ребенок плохо засыпает, сон кратковременный, он вскрикивает, плачет во сне, избегает, сторонится детей или проявляет агрессию", - сказала Лейла Али.

Рано или поздно, отметила она, дискомфорт проходит. Зато сколько преимуществ и пользы дает посещение детсада.

По словам психолога, в этом маленьком обществе существуют свои порядки: здороваться при встрече, благодарить помощника воспитателя за принесенный обед, прощаться, уходя домой, обращаться к взрослому на "вы". И даже если в семье детей не учат вежливости специально, садик прививает хорошие манеры. Полезные ритуалы закрепляются ежедневно и со временем доводятся до автоматизма. В детском саду ребенок сталкивается с тем, что он должен выполнять указания воспитателя и действовать в рамках определенных правил. Даже гиперактивным, избалованным и непослушным детям детский сад показывает хороший пример. Очень важно то, что детсады работают по соответствующему режиму, что у ребенка появляются навыки самостоятельности, подчеркнула Лейла ханум.

Чтобы ознакомиться с подробностями распорядка дня, мы обратились в самый обычный бакинский государственный детский сад. Как нам рассказали, в 9:00 подается завтрак, включающий в себя различные молочные и другие продукты (хлеб, масло, творог, сыр, молоко, чай, мед, джем). После завтрака с 10:00 до 12:00 детей выводят на прогулку для ознакомления с природой. По окончании прогулки дети идут на обед, который состоит из первого и второго блюд. После обеда детей укладывают спать, "тихий час" длится до 15:30. После сна - игры и подготовка к учебе.

Думается, вполне рационально.

Отметим, что сегодня в Баку, помимо государственных детских садов, функционируют также и частные. В отличие от государственных, эти садики платные. Плата в этих садиках варьируется в пределах 300-650 манатов в месяц. Принимаются в них дети в возрасте от 3 до 6 лет. Частные детсады работают в большинстве 5 раз в неделю с 8:30 до 18:00. После того, как собирается весь состав группы, не превышающий 10 человек, в 9:00 подается завтрак. Каждая трапеза имеет свое определенное время. Вообще, распорядок дня в частных садиках несколько отличается от государственных. В 9:00 - завтрак. После завтрака - время для игр и развлечений, в промежутках - перекус фруктами и печеньем. В 13:00 начинается время сна, в 15:00, после пробуждения, - обед. В некоторых частных детсадах перед обедом предусмотрена небольшая прогулка в ближайший парк. Рацион питания формируется по тому же принципу, как и в государственных садиках. После обеда дети играют в различные развивающие игры.

В большинстве частных детских садов проводится обучение английскому языку, кроме того, есть уроки азербайджанского и русского языков, рисования, музыки, танцев, игры в шахматы. По утрам дети делают гимнастику, а в определенное время дня занимаются спортом. Есть сады, где имеются условия для занятий плаванием. Нужно еще отметить, что и в государственных, и частных детсадах устраиваются детские торжества в связи с различными праздничными датами.

Несмотря на всю эту достаточно подробную информацию, вопрос детсада все-таки должен решаться родителями индивидуально. В этой статье мы уже выяснили, что в детсадах нет ничего страшного и опасного. Скорее наоборот - они полезны и формируют личность. Но все же каждый ребенок - это отдельная вселенная со своими интересами и своим характером, и с этим нельзя не считаться.

Тамилла Мамедова