На Фестивале Насими будет представлено креативное искусство городских пейзажей - ФОТО

В Азербайджане впервые 27-30 сентября пройдет "Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими", посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа фестиваля насыщена яркими событиями и очень интересными проектами.

Креативное искусство городских пейзажей станет одним из самых ярких событий проекта. 30 сентября в бакинском поселке Гала на неиспользуемом промышленном складе состоится презентация проекта общественного искусства "Раскрывающаяся стена". В проекте примут участие около 10-ти местных и зарубежных художников "урбан-арт" (искусство в городской среде), которые создадут свои произведения на стенах здания. Среди них художники из США, Южной Африки, Бразилии, Бельгии, Испании и Франции.

Дети и подростки, непосредственно наблюдая за процессом создания произведений, под руководством мастеров изобразительного искусства также будут рисовать. Студенты Азербайджанской государственной художественной академии впоследствии отобразят эти эскизы на стенах здания в больших масштабах.

Своими впечатлениями о Баку и работе над произведениями, которые будут представлены на фестивале, с Trend поделились известные художники Roan Hendrikz (ЮАР) и Philippe Baudeloque (Франция). Интересно, что художники не дают своим произведениям названия, предоставляя возможность гостям фестиваля самим домыслить замысел мастеров урбан-арта.

Urban art (урбан-арт) - стиль искусства, относящийся к городскому пространству, городской жизни и городской культуре. В стиле урбан-арт работает большое количество современных художников, дизайнеров и даже режиссеров, питающих особую любовь к городским пейзажам. Город может увлекать не меньше, чем завораживающие дух природные красоты, исторические места и ландшафты. Часто урбан-арт включает в себя элементы стрит-арта и графити, обобщая таким образом большое количество визуальных форм искусства, которые возникают в городских районах, вдохновляя нас городской архитектурой или тематикой городского стиля.

"Я путешествовал по всему миру, но никогда не был в Азербайджане. Это фантастическая страна, и мне реально нравится здесь находиться. Баку - прекрасный город, здесь живут очень дружелюбные люди, которые меня хорошо встретили", - сказал Roan Hendrikz.

Художник занимается уличным искусством на протяжении 15 лет и при создании произведения решил воплотить идею мандала - сакральное схематическое изображение. Мандала в переводе с санскрита означает "круг" или "диск", передающий через традиционные фигуры модель Вселенной. То есть, по сути, это сложный геометрический рисунок или конструкция, представленная как "карта Вселенной".

"В создании работ использую окружающие меня материалы и предметы, адаптирую их к своему творчеству, стараясь представлять произведения в креативной форме. Я решил изобразить круг мандала - образ святости и экзистенциализма. Круг мандала мы можем встретить в своей жизни в разных формах. Например, Солнце и Луну мы видим в форме круга. Если говорить о нашем ближайшем окружении, то существует круг семьи, круг друзей. В моем понимании - круг мандала означает жизнь. Я соединил круг мандала с распространенными геометрическими элементами и цветами - красным, желтым, синим, белым и черным. Красный символизирует энергию, синий - исцеление, желтый - счастье, черный - внутреннюю концентрацию, белый - мир. Все эти элементы сочетаются в моей работе и вдохновлены философскими произведениями Насими. Я не был знаком с его творчеством до прибытия в Азербайджан и должен был провести исследование, чтобы выяснить, как мои собственные темы могут сочетаться с идеями его произведений. Мои познания творчества Насими и привели к созданию этого произведения", - сказал Roan Hendrikz.

Philippe Baudeloque также впервые приехал в Баку и был потрясен размахом строительства и архитектурой.

"Я был во многих городах, и Баку запомнится своей оригинальностью, когда восточный колорит удачно гармонирует с западным модернизмом. Мне как человеку, рисующему на стенах зданий, город очень понравился. В своем воображении я рисовал сюжеты, которые мог бы воплотить на стенах вашего мегаполиса", - сказал художник.

Около десяти лет он предан своему любимому делу. Причем любит работать в уединении, предаваясь размышлениям над сутью мироздания и передачи его в своих произведениях. Гость из Франции работает над большим произведением размером 7 х 31 метр, где изобразил пантеру, газель, соединив их геометрическими узорами.

"Творчество Насими для меня - это воплощение духовности и безграничности возможностей человека. Мои мысли во многом совпадают с его философией об органичной связи между людьми, царством людей и животными, растениями и минералами. Это очень важно для меня как для творческого человека, и все эти вещи связаны со Вселенной, с ее духовным миром. Очень часто я изображаю на своих рисунках животных, но это не просто животные. Они являются архетипами царства зверей. И в этих рисунках я пытаюсь показать многомерность без границ. Для меня в этих рисунках нет вопроса национальности, это не французский и не азербайджанский рисунок. В этих рисунках я пытаюсь показать жизнь. На этом рисунке я изобразил пантеру, затем геометрические узоры, а потом газель. Все эти три изображения связаны между собой тонкими линиями. Это так называемая связь макро- и микромира", - добавил художник.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

Фестиваль пройдет под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", который являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также в родном краю Насими - Шамахы будут организованы программы.