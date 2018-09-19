В Азербайджане оштрафованы лица за незаконное использование земель

В ходе мониторингов, проводимых Госкомитетом по вопросам имущества Азербайджана, двое лиц оштрафованы на 1000 манатов каждый за незаконное использование земельного участка не по назначению, говорится в сообщении госкомитета, распространенном в среду.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Житель Хачмазского района незаконно изменил назначение земельного участка и в результате испортил плодородный слой земли. Также на этой территории был выявлен факт проведения незаконных строительных работ. В связи с этим был составлен протокол, и он был оштрафован на 1000 манатов.

Аналогичный случай был выявлен в Гусарском районе, где житель села этого района осуществил незаконные строительные работы на земельном участке сельскохозяйственного назначения. В его отношении также был составлен протокол, и он был оштрафован на 1000 манатов.

Предотвращено незаконное использование земли.

Госкомитет продолжает мониторинги по предотвращению использования земельных участков не по назначению и порче их плодородного слоя.