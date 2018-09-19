Дорожная полиция Азербайджана о парковке автомобилей в день Ашура

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана распространило обращение в связи с религиозными церемониями в день Ашура, которые пройдут завтра в стране.

В обращении отмечается, что для того, чтобы не допустить образования плотности движения вокруг мечетей и святилищ в день Ашура, прибывающим на место проведения церемоний водителям рекомендуется соблюдать определенные правила.

"Доводим до сведения водителей, чтобы в целях обеспечения свободного передвижения других транспортных средств по улицах и проспектам, где расположены места проведения церемоний, не парковались в неположенных местах. Не обязательно, чтобы приезжающие в мечеть останавливали свои транспортные средства прямо перед ней. Автомобиль можно остановить немного в стороне от мечети или на парковке на другой улице", - говорится в обращении.

В целом, Главное управление дорожной полиции рекомендует пользоваться общественным транспортом.