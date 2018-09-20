В Стамбуле убит сын Ильяса Исмаилова
20 сентября 2018 09:18 568
В Стамбуле застрелен сын экс-генпрокурора, экс-министра юстиции, экс-депутата Ильяса Исмаилова - Этимад Исмаилов. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
В последние годы Этимад Исмаилов занимался бизнесом в Стамбуле. Он являлся мужем азербайджанской журналистки Севиль Нуриевой.
Этимад Исмаилов был застрелен у себя в офисе в Стамбуле.
Бизнесмен получил огнестрельные ранения в голову и сердце. Несмотря на то, что он был доставлен в больницу, спасти его не удалось.
По данным турецких СМИ, Этимада Исмаилова убил Гезал Дамиров - бывший начальник управления МВД Азербайджана. По первичным данным турецких СМИ, причиной конфликта является бизнес.
После совершенного преступления Гезал Дамиров сбежал, однако был задержан турецкими силовиками.
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