Азербайджан значительно сократит выработку вызывающих парниковый эффект газов
20 сентября 2018 11:09 123
Азербайджан намерен значительно сократить выработку газов, вызывающих парниковый эффект.
Об этом в четверг сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, данного результата возможно достичь благодаря новым технологиям, позволяющим улучшить процесс и повысить экологичность производства.
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