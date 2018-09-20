В Азербайджане откроется первый центр устойчивого и оперативного соцобеспечения - СРОКИ

Первый центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) планируется открыть в Ясамальском районе Баку до конца текущего года.

Об этом на VII Международном форуме Caspian Energy 2018 в четверг сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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