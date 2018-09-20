Студенты подготовительных курсов БВШН: интересные факты

В этом году студентами Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали 179 человек, которые будут обучаться по четырем специальностям первой группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из них 10 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, а 121 человек получил аттестат с отличием. Это в пять раз больше, чем в прошлом году, и в 20 раз больше, чем в первый год приема студентов, что свидетельствует о повышении уровня подготовки абитуриентов, поступающих в вуз.

Высокий интеллектуальный уровень и хорошее знание школьной программы позволяет выпускникам школ добиваться отличных результатов на вступительных экзаменах, которые проводит Государственный Экзаменационный Центр. В 2018 году средний проходной балл для поступления в БВШН на специальность "Информационная безопасность" составил 695 баллов (664 балла на платном отделении), на специальность "Инженер по автоматизации процессов" - 691 балл (664 балла на платном отделении), на специальность "Инженер по нефти и газу" - 677 баллов (654 балла на платном отделении), на специальность "Инженер-химик" - 673 балла (659 баллов на платном отделении).

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