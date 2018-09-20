Тело Этимада Исмаилова сегодня привезут в Баку
Тело убитого в Турции азербайджанского бизнесмена Этимада Исмаилова привезут в Баку сегодня вечером.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в Баку также приедет супруга Э.Исмаилова, журналистка Севиль Нуриева.
Похороны бизнесмена состоятся завтра.
Напомним, что Этимад Исмаилов поспорил в стамбульском офисе с бывшим начальником полиции Азербайджана Гезалем Дамировым. Г.Дамиров трижды выстрелил в Э.Исмаилова, после чего скрылся с места преступления. Хотя тяжело раненого Э.Исмаилова доставили в больницу, спасти его жизнь врачам не удалось.
В ходе проведенных турецкой полицией оперативно-розыскных мероприятий Г.Дамирова и еще одного человека задержали в Бешикташе.
Отметим, что Этимад Исмаилов является сыном бывшего генпрокурора Азербайджана, экс-депутата, председателя партии "Адалят" Ильяса Исмаилова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!