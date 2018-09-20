Тело Этимада Исмаилова сегодня привезут в Баку

20 сентября 2018 15:35

Тело убитого в Турции азербайджанского бизнесмена Этимада Исмаилова привезут в Баку сегодня вечером. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в Баку также приедет супруга Э.Исмаилова, журналистка Севиль Нуриева. 

Похороны бизнесмена состоятся завтра.

Напомним, что Этимад Исмаилов поспорил в стамбульском офисе с бывшим начальником полиции Азербайджана Гезалем Дамировым. Г.Дамиров трижды выстрелил в Э.Исмаилова, после чего скрылся с места преступления. Хотя тяжело раненого Э.Исмаилова доставили в больницу, спасти его жизнь врачам не удалось. 

В ходе проведенных турецкой полицией оперативно-розыскных мероприятий Г.Дамирова и еще одного человека задержали в Бешикташе.

Отметим, что Этимад Исмаилов является сыном бывшего генпрокурора Азербайджана, экс-депутата, председателя партии "Адалят" Ильяса Исмаилова. 

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