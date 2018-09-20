В новом учебном году UNEC стартует высокими показателями качества - ФОТО

В UNEC состоялся первый Ученый совет нового учебного года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, поздравив членов совета с началом нового учебного года, пожелал им успехов в работе.

На Ученом совете с отчетом по итогам летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года выступил заместитель директора Центра по оценке и управлению качеством обучения Сохраб Исаев. Исаев довел до внимания, что значительно сократились жалобы апелляции в связи с результатами экзаменов, в сравнении с минувшим периодом экзамены организованы на должном уровне. На совете впервые состоялись обсуждения в связи с летним семестром. Было отмечено, что в организации летнего семестра имеется необходимость в институции.

Проректор по учебной и образовательной технологии, профессор Дамат Багиров выступил с докладом по вопросу подготовки к новому учебному году в UNEC, Дербентском и Закатальском филиалах, Финансово-экономическом колледже. Было отмечено, что с нового учебного года в Дербентском филиале UNEC наряду с высшим образованием будет осуществляться подготовка специалистов по среднему специальному образованию. Так, UNEC стал первым университетом Азербайджана, оказывающий учебную деятельность по обоим направлениям образования за пределами страны.

На совете были обнародованы результаты вступительных экзаменов за 2018/2019 учебный год. Было отмечено, что в новом учебном году план приема на уровень бакалавриата в UNEC осуществлен на 92,1 процента. Серьезные сдвиги наблюдаются в числе поступивших в UNEC высокими баллами, 63 процента набравших 600 и выше баллов по II группе специальностей (по I группе специальностей один человек) выбрали UNEC, что в сранении с 2014 годом возросло в 3,8 раза. На совете также были обнародованы результаты приема в Международный центр магистратуры и докторантуры (МЦМД). Было отмечено, что план приема на уровень магистратуры в высших учебных заведениях осуществлен на 74,87 процента, тогда как в UNEC прием на МЦМД составляет 91,4 процента, в Центр магистратуры - 84,1 процента, а в Школу бизнеса UNEC - 97 процентов.

Члены совета с целью привлечения еще большего числа абитуриентов в Закатальский филиал UNEC приняли решение снизить оплату за повторные экзамены студентов, обучающихся в филиале, с 25 до 10 процентов. С целью доступности получения образования в Дербентском филиале UNEC граждан России на совете было утверждено определить оплату за обучение в размере 26 000 рублей.

На Ученом совете было отмечено, что с целью достойного выполнения своей миссии и превращения ее в реальность в UNEC установлены "Ценности UNEC". "Ценности UNEC", объединяющие в себя такие высокие моральные качества как академическая свобода, академическая этика, достоинство, прозрачность, совершенство, качественность, участие, уважение, осознание интересов общества, было принято единогласно членами совета.

На совете были утверждены изменения в "Правила системы дифференциальной заработной платы служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета". Соответственно стратегическим целям превращения UNEC в исследовательский университет, на основе внесенных изменений оценка за научную деятельность возросла с 40 до 70 процентов. Значительно возросли баллы за публикацию статей в престижных научных журналах, входящих в платформу "Web of Science" и "Scopus", монографий в престижных международных изданиях, ссылки, предусмотрено также публикация научных докладов на базе "Scopus".

Еще одно изменение внесено в "Правила по премированию сотрудников", труды которых опубликованы в престижных научных изданиях". В соответствии с новыми изменениями в опубликованных работах уточнены установленные правила в связи указанием места работы авторов. За научные доклады, содержащиеся в платформе "Scopus", предусмотрена разовая премия, в категории журналов принята классификация "Q1,Q2,Q3,Q4", установленная "Web of Science" и "Scopus".

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