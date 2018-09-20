В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель

Государственному комитету по вопросам имущества Азербайджана переданы полномочия по выдаче разрешения на сдачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказали эксперты, комментируя указ Президента Ильхама Алиева "О внесении изменений в указ от 4 мая 2015 года "О внесении изменений в указ Президента Азербайджана от 24 июня 2009 года "Об обеспечении деятельности Государственного комитета по вопросам имущества".

По мнению экспертов, этот указ усилит контроль над использованием земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства.

Ранее для аренды этих земель требовалось лишь заключение Государственного комитета по вопросам имущества, и на основе этого заключения земли сдавались в аренду.

"Но "заключение" отличается от "разрешения". Эта разница в том, что "заключение" может и не учитываться, а выдача разрешения уже предусмотрена законом. Для этого в закон "Об аренде земли" и "Положение о Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджана" добавлена новая статья", - сказали эксперты.

По их словам, при выдаче разрешений на сдачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения осуществляются специальные процедуры.

"Чтобы выдача разрешений на аренду земель сельскохозяйственного назначения была обоснованной, проводятся экономическая оценка и обоснования. Эти изменения позволяют усилить контроль над использованием земель сельскохозяйственного назначения в иных целях. Все это создает в будущем условия для развития сельского хозяйства, в то же время для более широкого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства, лишь в сельскохозяйственных целях", - сказали эксперты.