В Азербайджане свыше 100 человек были укушены змеями, скорпионами и пауками
С апреля текущего года и по сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 115 случаев укусов людей змеями, скорпионами и одним из видов паука каракурт.
Об этом в пятницу сообщил Trend заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов, передает Day.Az.
По словам заведующего отделением, с апреля по сегодняшний день в центре токсикологии были размещены 71 человек укушенных змеями, 18 человек - укушенных каракуртом и 26 человек - ужаленных желтым скорпионом.
Магсудов отметил, что жалобы на укусы каракурта и желтого скорпиона в основном поступали от людей, проживающих на прилегающих к Баку территориях.
По словам заведующего отделением, согласно статистике, обращения в связи с укусом змеи поступали из города Ширван, а также из Гаджигабульского, Евлахского, Бардинского, Курдемирского, Габалинского районов.
Магсудов также сказал, что с января по сегодняшний день лечение в больнице прошли 118 человек с диагнозом отравление угарным газом.
Заведующий отделением добавил, что в этом году не зарегистрировано летальных исходов в результате укусов змей и пауков, а также по причине отравления угарным газом.
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