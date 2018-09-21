В Баку вновь серьезные пробки

На ряде улиц и проспектах Баку вновь наблюдаются заторы и пробки.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также отмечается, что из-за плотного транспортного потока опаздывают автобусы.

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