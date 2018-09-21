Бакинский метрополитен закупает генераторы

ЗАО "Бакинский метрополитен" подписало два контракта на закупку генераторов. Об этом сообщили "Интерфакс-Азербайджан" обществе, передает Day.Az.

Первый контракт подписан с ОАО "Бакэлектро" на сумму 3 млн 267,674 тыс. манатов. Второй контракт на сумму 6 млн 330 тыс. евро подписан с компанией "MTU Motor turbin sanayi ve tıcaret A.S.".

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.

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