Бакинский метрополитен закупает генераторы
21 сентября 2018 11:04 172
ЗАО "Бакинский метрополитен" подписало два контракта на закупку генераторов. Об этом сообщили "Интерфакс-Азербайджан" обществе, передает Day.Az.
Первый контракт подписан с ОАО "Бакэлектро" на сумму 3 млн 267,674 тыс. манатов. Второй контракт на сумму 6 млн 330 тыс. евро подписан с компанией "MTU Motor turbin sanayi ve tıcaret A.S.".
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.
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