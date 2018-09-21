В Азербайджане за незаконную охоту задержаны граждане Пакистана и Бахрейна
21 сентября 2018 11:51 192
Сотрудники регионального управления экологии и природных ресурсов №3 министерства экологии и природных ресурсов задержали двух мужчин за незаконную охоту на территории, именуемой Калмас, в Сальянском районе.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства, передает Day.Az.
В ходе разбирательства выяснилось, что это граждане Королевства Бахрейн и Исламской Республики Пакистан Мохаммед Али Аль-Марри и Фаэзаль Шах. У них были изъяты приспособления для охоты на птиц.
Каждый из виновных в административном порядке был оштрафован на сумму 2000 манатов.
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