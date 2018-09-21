UNEC утвердил свои ценности

С целью достойного выполнения своей миссии и превращения в реальность поставленных стратегических задач UNEC на Ученом совете утвердил свои ценности, передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Ценности UNEC", формирующие единый подход для всего состава являющегося самым крупным экономического профиля высшего учебного заведения региона, объединяет в себе такие высокие моральные качества как академическая свобода, академическая этика, достоинство, прозрачность, совершенство, качественность, участие, уважительное отношение, осознание интересов общества.

В соответствии с "Ценностями UNEC", оставаясь верным научным принципам в исследовании, обучении и социальной службе, защищаются академическая свобода и академическая этика, с уважением относятся к авторским правам. Согласно ценностям в UNEC, каждому индивидуму, находящемуся на академической и административной должности, создаются равноправные возможности и отдается предпочтение достойному. Вся деятельность этого высшего учебного заведения открыто осуществляется общественности.

В ценностях UNEC отражается вся деятельность семьи UNEC, стремящейся к достижению совершенства, которая в то же время остается приверженной принципам качества. На всех этапах эффективного управления обеспечивается активное участие членов UNEC. UNEC в своей деятельности, ставящий перед собой интересы общества, придает большое значение мнению каждой заинтересованной стороны.

UNEC, получив статус "Зеленого университета" в международном рейтинге университетов мира, для устойчивого экономического развития уверенно шагает в направлении сохранения экологического равновесия.

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