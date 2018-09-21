Сильный пожар в Баку - ФОТО - ВИДЕО
21 сентября 2018 12:29 1 433
На улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пожар произошел в двухэтажном кафе вблизи НПЗ "Азернефтьяг" и здания телеканала "Хазар".
В результате пожара здание пришло в полностью непригодное состояние.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
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