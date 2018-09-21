Прогноз погоды на завтра

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами возможны кратковременные дожди, северный ветер днем сменится умеренным южным ветром. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни, град. Восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 14-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

22-23 сентября на Абшеронском полуострове ожидается комфортная погода, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

В субботу днем и до второй половины понедельника на территории страны установится нестабильная погода, в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Западный ветер местами усилится. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

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