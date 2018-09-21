В Баку оштрафован ряд домов торжеств за загрязнение атмосферы

В Баку согласно законодательству оштрафованы объекты общепита, дома торжеств и рестораны, не соблюдающие указания и рекомендации по предотвращению загрязнения атмосферы и игнорирующие предупреждения о необходимости установки очистных устройств, отвечающих современным стандартам.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, некоторые дома торжеств и объекты общепита не только оштрафованы, но и дела в отношении них также направлены в суд.

По его словам, приняты соответствующие меры в отношении таких домов торжеств, как "Kleopatra", "Qızıltac", "Karvan", "Yeddi gözəl", "Nazlı saray", "Oskar", "Şəlalə", "Xəmsə" "Neon", "Ağ çiçəyim" "Praqa", "Milord", "Real", "Turan", "Təbrik", и других и работы в этом направлении продолжаются.

"На объектах общепита "Manqal", "Tərxun", "Viana", "Fəridə", "Pak dad", "Hollywood", "Versal palace", "Xudafərin", "Mona Liza", "Abqora", "Opera", "Golden Ring", "Qızıl Buta", "Ümid" установлены очистные сооружения, отвечающие современным стандартам, 133 дома торжеств и объектов общепита заключили договоры с компаниями об их установке", - сказал Муталлимов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook