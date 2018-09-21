Трагичное ДТП в Сумгайыте: автомобиль насмерть сбил мать двоих детей

21 сентября 2018 17:33

В Сумгайыте произошло ДТП с летальным исходом. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована недалеко от территории, называемой "Шарг Базары". 

Переходившую дорогу местную жительницу Айнаханым Исабала гызы Рагимову 1988 г.р. насмерть сбил автомобиль. Тело передано в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

Отметим, что женщина возвращалась из школы, куда отвела своих детей. 

По факту ведется расследование. 

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