В селе Гёйлер Шамахинского района открыт новый медпункт - ФОТО

В селе Гёйлер Шамахинского района состоялось открытие медицинского пункта, построенного по инициативе Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева и при поддержке посольства Японии в Азербайджане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия выступил глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев, который отметил, что ввод в эксплуатацию медицинского учреждения является важным событием для жизни села. Глава Исполнительной власти рассказал о социальных проектах, осуществляемых во всех регионах Азербайджана, в том числе в Шамахы, благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, Первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Было сказано, что при поддержке посольства Японии в Азербайджане в районе до сегодняшнего дня были реализованы различные проекты в сферах образования, здравоохранения и других сферах. Новое учреждение здравоохранения будет предоставлять услуги более 15 тысяч человек.

Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори сказал, что только в Шамахе было реализовано шесть проектов.

"Надеюсь, что это медицинское учреждение на протяжении многих лет будет предоставлять услуги здравоохранения жителям села Гёйлер и соседних сел и люди получат пользу от этого проекта", - сказал Катори.

Посол выразил удовлетворение тем, что Общественное объединение "Региональное развитие" выполнило работу качественно и раньше установленного срока.

Председатель Общественного объединения "Региональное развитие" Магомед Абдуллаев отметил, что открытие нового медицинского пункта в селе Гёйлер является проектом, направленным на социально-экономическое развитие регионов.

Было сказано, что Общественное объединение с начала своей деятельности тесно сотрудничает с государственными структурами, международными организациями, посольствами зарубежных стран, действующими в Азербайджане, и осуществляет различные проекты и мероприятия.

Жители села рассказали о значимости реализуемых проектов с точки зрения развития регионов, выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в медпункте.

Отметим, что в медпункте будут действовать отделения стоматологии, гинекологии, терапии и педиатрии.