В селе Гёйлер Шамахинского района открыт новый медпункт - ФОТО
В селе Гёйлер Шамахинского района состоялось открытие медицинского пункта, построенного по инициативе Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева и при поддержке посольства Японии в Азербайджане.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На церемонии открытия выступил глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев, который отметил, что ввод в эксплуатацию медицинского учреждения является важным событием для жизни села. Глава Исполнительной власти рассказал о социальных проектах, осуществляемых во всех регионах Азербайджана, в том числе в Шамахы, благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, Первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Было сказано, что при поддержке посольства Японии в Азербайджане в районе до сегодняшнего дня были реализованы различные проекты в сферах образования, здравоохранения и других сферах. Новое учреждение здравоохранения будет предоставлять услуги более 15 тысяч человек.
Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори сказал, что только в Шамахе было реализовано шесть проектов.
"Надеюсь, что это медицинское учреждение на протяжении многих лет будет предоставлять услуги здравоохранения жителям села Гёйлер и соседних сел и люди получат пользу от этого проекта", - сказал Катори.
Посол выразил удовлетворение тем, что Общественное объединение "Региональное развитие" выполнило работу качественно и раньше установленного срока.
Председатель Общественного объединения "Региональное развитие" Магомед Абдуллаев отметил, что открытие нового медицинского пункта в селе Гёйлер является проектом, направленным на социально-экономическое развитие регионов.
Было сказано, что Общественное объединение с начала своей деятельности тесно сотрудничает с государственными структурами, международными организациями, посольствами зарубежных стран, действующими в Азербайджане, и осуществляет различные проекты и мероприятия.
Жители села рассказали о значимости реализуемых проектов с точки зрения развития регионов, выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Затем гости ознакомились с условиями, созданными в медпункте.
Отметим, что в медпункте будут действовать отделения стоматологии, гинекологии, терапии и педиатрии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!