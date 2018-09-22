В Азербайджане сошел с рельсов электровоз, поезда сильно задерживаются

В Азербайджане сошел с рельсов электровоз, в результате чего наблюдается длительная задержка в графике движения поездов из Беюк Кесика, Газаха и Тбилиси в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

Как сообщила Milli.Az глава отдела ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по связям с общественностью Севиндж Гадырова, инцидент произошел на территории села Мусюслю Уджарского района Азербайджана.

"22 сентября в 02:27, электровоз пассажирского поезда №665, направляющегося из Беюк Кесика в Баку, проезжая станцию Мусюслю, сошел с рельсов. Как следствие, произошла трехчасовая задержка в движении поездов. Пострадавших в результате происшествия нет. Благодаря усилиям аварийной бригады железнодорожные пути были освобождены от сошедшего с рельсов локомотива и восстановлено нормальное движение поездов", - сказала Гадырова.

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