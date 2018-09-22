В Азербайджане привлечен к ответственности ряд строительных компаний - ПОДРОБНОСТИ

За последние три месяца на "горячую линию" министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступило 77 обращений, связанных с неправильным управлением отходами.

Об этом на пресс-конференции сказала заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам завотделом, были проведены исследования по 16 строительным объектам и приняты соответствующие меры.

"За неправильное управление отходами в отношении ООО Azadlıq Residence, ООО Cavid-2016, ООО Elite City были составлены протоколы, и они были привлечены к ответственности. В то же время, ЖСК "Бина" (Bina), ООО "Бизим Эв" (Bizim Ev), ООО "Пилот-Иншаат А" (Pilot-İnşaat A), ООО Retro Holding, ООО "Azeri Construction Company", Ilk Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ООО Grand Plaza, ООО Malibo, ООО Araz-2011A, ООО N-Turan, ООО "Кемер Иншаат" (Kemer İnşaat) и физическим лицам были даны обязательные к исполнению указания", - сказала Тагиева.

Представитель министерства сказала, что министерство не сторонник закрытия этих объектов.

"Наша цель в том, чтобы любая деятельность велась в соответствие с принятыми экологическими нормативами. Нельзя ли вести работу по благоустройству, а также строительные работы так, чтобы это было не в ущерб здоровью людей? Конечно, можно. Для этого существуют различные защитные технологии. Работающие в этой сфере лица должны строить свою деятельность в соответствие с принятыми экологическими нормами", - добавила Тагиева.

Тагиева также сказала, что в стране должны применяться технологии, используемые в передовых странах.

"Каждый гражданин страны имеет право жить в чистой окружающей среде", - отметила Тагиева.

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