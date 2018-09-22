В Азербайджане привлечен к ответственности ряд строительных компаний - ПОДРОБНОСТИ
За последние три месяца на "горячую линию" министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступило 77 обращений, связанных с неправильным управлением отходами.
Об этом на пресс-конференции сказала заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам завотделом, были проведены исследования по 16 строительным объектам и приняты соответствующие меры.
"За неправильное управление отходами в отношении ООО Azadlıq Residence, ООО Cavid-2016, ООО Elite City были составлены протоколы, и они были привлечены к ответственности. В то же время, ЖСК "Бина" (Bina), ООО "Бизим Эв" (Bizim Ev), ООО "Пилот-Иншаат А" (Pilot-İnşaat A), ООО Retro Holding, ООО "Azeri Construction Company", Ilk Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ООО Grand Plaza, ООО Malibo, ООО Araz-2011A, ООО N-Turan, ООО "Кемер Иншаат" (Kemer İnşaat) и физическим лицам были даны обязательные к исполнению указания", - сказала Тагиева.
Представитель министерства сказала, что министерство не сторонник закрытия этих объектов.
"Наша цель в том, чтобы любая деятельность велась в соответствие с принятыми экологическими нормативами. Нельзя ли вести работу по благоустройству, а также строительные работы так, чтобы это было не в ущерб здоровью людей? Конечно, можно. Для этого существуют различные защитные технологии. Работающие в этой сфере лица должны строить свою деятельность в соответствие с принятыми экологическими нормами", - добавила Тагиева.
Тагиева также сказала, что в стране должны применяться технологии, используемые в передовых странах.
"Каждый гражданин страны имеет право жить в чистой окружающей среде", - отметила Тагиева.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Сен. 13:30 13 613
-
21 Сен. 14:34 9 136
-
21 Сен. 20:25 5 939
-
10:26 5 261
-
21 Сен. 19:00 4 666