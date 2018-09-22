В Баку пройдет 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения
В Баку 24 сентября начнет свою работу 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения. Об этом говорится в субботу в сообщении министерства молодежи и спорта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Форум продлится до 27 сентября. В нем примут участие 120 человек с ограниченными физическими возможностями, 100 молодых лидеров.
Форум проводится в рамках 50-летнего юбилея Специального олимпийского движения.
Согласно программе форума в мероприятии примут участие двукратный обладатель Кубка мира FİFA Кафу, олимпийский чемпион по волейболу Владимир Грибич, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в многоборье Надя Команечи и другие известные спортсмены.
Футболист Кафу также будет представлен в качестве нового посла по миру Специального олимпийского движения.
Молодые лидеры обсудят активное участие молодежи с ограниченными физическими возможностями во множестве проектах, еще большее расширение инклюзивного движения, развитие бизнес навыков людей с ограниченными возможностями.
Специальное олимпийское движение в Азербайджане, основа которого была заложена в 1990 году, на сегодняшний день объединяет около 5 тысяч спортсменов, которые принимают участие в различных соревнованиях.
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