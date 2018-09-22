Полиция Азербайджана изъяла незаконное оружие и боеприпасы
В результате профилактических мероприятий, проведенных полицией Азербайджана, житель Баку Нусрет Ибрагимов добровольно сдал Управлению полиции Наримановского района пистолет "Макаров", 97 патронов различного калибра и два магазина с патронами. Об этом говорится субботу в сообщении МВД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП во дворе дачи, где проживает житель поселка Нардаран Хатам Насиров, были обнаружены и изъяты зарытое в землю охотничье ружье марки "Иж-12" и два патрона к нему.
Сотрудники отделения полиции города Лянкяран обнаружили в доме, принадлежащем жителю города Джавиду Сулейманову, охотничье ружье "ТОЗ", а также наркотическое вещество - метамфетамин.
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