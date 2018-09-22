В Азербайджане резко похолодает
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами они будут иметь ливневый характер, возможны грозы, ветер северо-восточный. Об этом говорится в субботу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность будет 80-90 процентов.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах они будут иметь интенсивный характер. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.
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В Азербайджане резко похолодает
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