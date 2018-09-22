В Товузе реконструируется источник Зейемчай

В Товузском районе Азербайджана с целью улучшения снабжения питьевой водой населения реализуются два проекта.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, с целью создания новой инфраструктуры водоснабжения в городе Товуз из государственного бюджета выделено 14 миллионов манатов.

"За счет этих средств планируется реконструкция источника Зейемчай и строительство магистрального трубопровода от источника до города Товуз", - сказал Джабраиллы.

"Строительство магистрального трубопровода уже началось, и до сегодняшнего момента построен 13-километровый участок трубопровода. Ремонтно-установочные работы планируется завершить до конца этого года. После того, как новый источник будет введен в эксплуатацию, Товуз будет обеспечен непрерывной и качественной питьевой водой", - отметил глава пресс-службы ОАО.

Джабраиллы также сказал, что в пяти селах Товузского района реализуются проекты по снабжению питьевой водой.

"Реализуемые в Товузском районе проекты по питьевой воде охватывают села Гадирли, Хатынлы, Чиловдарлы, Алимарданлы и Гараханлы. С целью решения проблем с питьевой водой в этих селах с июня текущего года началась реализация новых проектов. Согласно проекту, с целью обеспечения сел качественной питьевой водой планируется пробурить два субартезианских колодца", - отметил глава пресс-службы.

По словам главы пресс-службы, в пяти селах планируется построить водопроводы протяженностью 40 километров и создать 175 родников для общего пользования населением.

"После полного завершения проекта более 12 тысяч жителей села Гадирли, Хатынлы, Чиловдарлы, Алимарданлы и Гараханлы Товузского района будут обеспечены качественной питьевой водой", - сказал Джабраиллы.