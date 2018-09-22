Именем азербайджанского кулинара названа звезда в созвездии Рыбы - ФОТО

Именем президента Центра национальной кулинарии Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного работника культуры Таира Амирасланова названа звезда в созвездии Рыбы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"У меня были самые высокие награды, о которых мечтали и мечтают многие сильные специалисты. Но эта награда самая высокая, потому что она на небе. Моим именем назвали звезду в созвездии Рыбы. По-моему, я - первый кулинар, именем которого назвали звезду. Для меня это стало сюрпризом. Все это стало благодаря моему другу и брату, президенту Ассоциации кулинаров Узбекистана Акбару Умарову. Мне немного неловко, ведь еще до конца не сделал задуманное. Мы вступили только во вторую фазу развития. Через 10 лет начнется третья фаза. Тогда еще можно было. Но я очень тронут тем, что оценили мой скромный вклад в развитии кулинарии мира. Спасибо! Придется работать еще больше", - поделился впечатлениями в соцсети Таир Амирсаланов, который принимал участие в составе жюри первого Международного гастрономического фестиваля "Nomad Food" в городе Бурабай (Казахстан).

Фестиваль собрал сильнейших шеф-поваров из Казахстана, России, Сербии, Азербайджана, Румынии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии. В программе "Nomad Food" были командные соревнования национальных кухонь кочевых народов, индивидуальные соревнования поваров, мастер-классы звезд кулинарного мира, семинары, лекции, круглые столы по актуальным темам развития отрасли питания и гостеприимства, выставка продуктов питания. Фестиваль призван способствовать обмену опытом, определению перспективных направлений развития индустрии гостеприимства, совершенствованию профессионального мастерства, повышению культуры питания, а самое главное продвижению национальных традиций, в том числе в сфере гастрономии. Организаторы - Национальная ассоциация поваров Казахстана при поддержке Управления туризма Акмолинской области. Фестиваль проходил под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров - WorldChefs / WACS.