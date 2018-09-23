В Азербайджан пришла осень
23 сентября 2018 08:37 282
Сегодня в Азербайджан пришла осень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, осень на территорию страны пришла в 05:54 по бакинскому времени.
В этот день наступает осеннее равноденствие, продолжительность дня и ночи будет одинаковой. Начиная именно с этого дня, ночи будут удлиняться, а дни укорачиваться. Солнце из северного полушария переходит в южное.
Ночи будут удлиняться до 22 декабря, в этот день будет самая длинная ночь в году. Зима в стране в этом году наступит 22 декабря в 02:22 по бакинскому времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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