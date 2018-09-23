На крупных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

23 сентября 2018 11:47

В связи с установившейся погодой максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев - Аэропорт и на автомагистрали Зыхское шоссе - Аэропорт снижена на 20 км в час.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агенство ( БТА).

Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.

БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим при установившихся погодных условиях.

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