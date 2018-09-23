В Баку произошло извержение вулкана - ВИДЕО

23 сентября 2018 12:11

В Баку произошло извержение вулкана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, извержение произошло в Гарадагском районе столицы в утренние часы и продолжается до сих пор.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подтвердило Trend данную информацию.

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:
Azərbaycanda vulkan püskürdü

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az