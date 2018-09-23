В Баку произошло извержение вулкана - ВИДЕО

В Баку произошло извержение вулкана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, извержение произошло в Гарадагском районе столицы в утренние часы и продолжается до сих пор.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подтвердило Trend данную информацию.

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