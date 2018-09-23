Ливень и гроза не повлияли на работу аэропорта Гейдар Алиев и Бакинского железнодорожного вокзала
Наблюдавшиеся сегодня утром в Баку и на Абшеронском полуострове ливень и гроза не повлияли на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев и Бакинского железнодорожного вокзала.
Об этом в воскресенье сообщили Trend в пресс-службах ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.
Накануне министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщало, что в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами они будут иметь ливневый характер, возможны грозы, ветер северо-восточный.
Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.
В районах Азербайджана сегодня местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах они будут иметь интенсивный характер. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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