Стало известно, сколько в Азербайджане сохранится нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Начиная с полудня 22 сентября и до полудня 24 сентября, на территории страны сохранится нестабильная погода, в некоторых местах ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах вероятны грозы и дожди. Днем, в основном, без осадков, скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м\с. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 23-26° тепла.

В некоторых регионах страны ожидаются ливневые дожди и град. Скорость западного ветра составит 15-20 м\с, в некоторых местах временами усилится до 23-25 м\с.