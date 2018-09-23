Какой будет погода в понедельник? - ВАЖНЫЙ ПРОГНОЗ

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до полудня 24 сентября, в некоторых местах ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Как говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространённом в воскресенье, сегодня количество осадков после дождя в Баку составило 21 мм (122% месячной нормы) (норма 17,2 мм), Огузе - 31 мм (42% месячной нормы) (норма 73,7 мм), в Габале - 28 мм (36% от месячной нормы) (норма 78,5 мм), в Кишчае (Шеки) - 27 мм (41% месячной нормы) (норма 68,1 мм), в Ордубаде - 22 мм (175% месячной нормы) (норма 12,6 мм), в Мингячевире - 15 мм (60% от месячной нормы) (норма 12,6 мм). Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах возможны грозы и дожди. Днем, в основном, без осадков, скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м\с. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 23-26° тепла.

В некоторых регионах страны ожидаются ливневые дожди и град. Скорость западного ветра составит 15-20 м\с, в некоторых местах временами усилится до 23-25 м\с.