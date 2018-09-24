МВД и СГБ Азербайджана провели спецоперацию в Астаре

Полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провели совместную операцию в Астаре. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по информации, полученной сотрудниками Астаринского РОП и райотдела СГБ, в салоне автомобиля марки Mercedes жителя села Пенсар Астаринского района Теймура Пашаева был обнаружен и изъят один охотничий нож. В доме отца Пашаева были также обнаружены и изъяты один пневматический пистолет, ружье ИЖ-16 без соответствующих документов, семь патронов и один охотничий нож.

По факту ведется расследование.