МВД и СГБ Азербайджана провели спецоперацию в Астаре
24 сентября 2018 13:06 634
Полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провели совместную операцию в Астаре. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по информации, полученной сотрудниками Астаринского РОП и райотдела СГБ, в салоне автомобиля марки Mercedes жителя села Пенсар Астаринского района Теймура Пашаева был обнаружен и изъят один охотничий нож. В доме отца Пашаева были также обнаружены и изъяты один пневматический пистолет, ружье ИЖ-16 без соответствующих документов, семь патронов и один охотничий нож.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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