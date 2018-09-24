В Баку стартует крупнейшая международная оборонная выставка региона - ADEX-2018

В Баку 25-27 сентября будет проведена Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие является одной из самых крупных экспозиций вооружений и военной техники в регионе.

Как правило, выставку ADEX посещает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выставка проводится по инициативе и при организации министерства оборонной промышленности, поддержку форуму оказывает министерство обороны Азербайджана.

В качестве организатора выставки выступает компания "Caspian Event Organisers" (CEO).

На предстоящей выставке ожидается участие 224 компаний, представляющих 29 стран мира. Выставка будет организована в трех павильонах Baku Expo Center и на открытом воздухе.

Азербайджан, Турция, Франция, Россия, Израиль, Беларусь, Пакистан, Сербия, Украина и другие страны будут представлены на выставке национальными стендами.

В выставке также примут участие ведущие компании, представляющие оборонную промышленность Болгарии, Китая, Италии, Литвы, Нидерландов и других стран-участниц.

В этом году многие страны расширили свои стенды. Так, в сравнении с прошлой выставкой (2016) стенд Турции увеличен на 30 процентов.

Также в выставке примут участие ведущие компании, представляющие оборонную промышленность Болгарии, Китая, Италии, Литвы, Нидерландов и других стран-участниц.

Павильон министерства оборонной промышленности Азербайджана будет находиться в третьем зале Baku Expo Center, и на его стендах будет демонстрироваться самые последние образцы вооружений и техники отечественного производства. Кроме того, в этом году впервые в работе выставки примут участие местная научно-техническая компания "Vitta", Парк высоких технологий АН Азербайджана, и сервисный центр по техосмотру вооружения и бронетехники ВВС Азербайджана.

Информационную поддержку выставки обеспечивают более 60 местных и международных ведущих медиа - новостных агентств, веб-сайтов и журналов.

Главный информационный партнер мероприятия - британское издание "IHS Jane's Defence Weekly". Обязанности онлайн-дневника выставки выполняет бельгийский журнал "Army Recognition". Журнал "Azeri Defence" выступает в качестве информационной партнера выставки.

На выставке "ADEX" растет число предприятий и организаций, представляющих как военную продукцию, так и продукцию двойственного назначения.

Таким образом, на выставке ADEX 2018 будут представлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, военное судостроение, изготовление и модернизация систем вооружения, системы беспилотников, робототехнические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и боевое оснащение, системы демилитаризации, ракетное и артиллерийское вооружение, реактивные системы залпового огня, оптико-электронная и лазерная техника, бронетехника, подводные лодки, системы кибербезопасности ВМС, радиоэлектронной войны и командования, управления, связи, компьютерные, сетевые системы управления, связи, сбора разведданных, наблюдения, разведки (C4ISR), техника и оборудование военных железнодорожных сил, технологии и оборудование по производству, ремонту и утилизации вооружения и др.

Наряду с другими секторами в этом году широко представлен и сектор военно-авиационной промышленности, на котором примут участие такие всемирно известные корпорации и компании как "MİQ" ("МИГ"), "TUSAŞ", "Leonardo", "ОАК", "Мотор Сич", "Российские вертолеты" и "Aeronautics Group".

По традиции, в рамках выставки пройдут информативные и развлекательные тематические мероприятия, презентации, запланированы двусторонние встречи руководителей промышленных министерств, зарубежных военных делегаций, компаний-производителей и заказчиков.

Выставка "ADEX-2018" будет идеальной платформой для демонстрации самых последних образцов вооружения и подписания новых договоров в сфере международного военно-технического сотрудничества.

Выставка пройдет в Бакинском Экспоцентре.