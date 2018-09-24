В Баку ожидается сильный северный ветер

Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится умеренным южным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в горах местами туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура ночью 16-21, днем 27-32, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня среды и до пятницы будет дуть сильный северо-западный ветер, температура воздуха постепенно снизится на 2-4 градуса.

В районах Азербайджана со второй половины среды и до пятницы погода будет нестабильной, временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны проливные дожди, град. Западный ветер местами усилится. Температура снизится на 3-5 градусов. В реках может подняться уровень воды.