Береговая охрана Азербайджана спасла терпящих бедствие 4 людей - ФОТО

В пункт берегового контроля "Пираллахы" Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана 21 сентября в 10:55 поступила информация о том, что по причине неполадок в двигателе плавательного средства, предназначенного для прогулок, четыре члена экипажа столкнулись с угрозой потерпеть бедствие в море.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На место происшествия был направлен пограничный сторожевой корабль типа "Шагдаг" Береговой охраны Госпогранслужбы. В 13:00 в трех милях от острова Чилов было обнаружено терпящее бедствие плавательное средство.

Усилиями экипажа сторожевого корабля были спасены члены экипажа - Мамедов Ибад Рамиз оглу, Ибрагимов Ахлиман Алифага оглу, Амрахова Сакина Агали гызы и Ханкишиева Самира Гасан гызы, а плавательное средство было доставлено к портовому причалу острова Чилов.