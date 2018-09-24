В Азербайджане могут ввести новый запрет - Вниманию водителей

24 сентября 2018 16:27

Депутат Милли Меджлиса (ММ) Араз Ализаде предложил запретить курение в автомобилях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, такое предложение депутат озвучил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

А.Ализаде сообщил, что курение за рулем может стать причиной потери управления: "Водитель во время курения загрязняет брюки и пытается почистить их от пепла, что отвлекает его внимание от дороги. Поэтому курение за рулем необходимо запретить".

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