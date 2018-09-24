УМК о закрытии Бакинского исламского университета

Управление мусульман Кавказа (УМК) после консультаций с соответствующими структурами приняло решение об обучении в Азербайджанском институте теологии лиц, принятых в этом году в Бакинский исламский университет, учредителем которого является УМК.

Об этом Report сообщила глава пресс-службы УМК Рагима Дадашева, передает Day.Az.

Она отметила, что это решение не распространяется на поступивших в Бакинский исламский университет в прежние годы студентов: "Они продолжают свое образование в прежнем порядке".

Р.Дадашева объяснила причину перевода поступивших из Бакинского исламского университета в Азербайджанский институт теологии наличием там бесплатного образования по той же специальности.

Отметим, что эксперт по образованию Кямран Асадов в социальной сети написал, что "Бакинский исламский университет прекращает деятельность".