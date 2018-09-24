Азербайджан вводит штраф за окурки сигарет - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане в отношении лиц, предлагающих курить в запрещенном месте, будет применен штраф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим в Кодекс об административных проступках вносятся поправки, согласно которым в ст. 212 (Несоблюдение ограничений на употребление табачных изделий) кодекса вносится пункт 5.

Во внесенных в пункт поправках отмечается, что за создание условий для курения в местах, запрещенных законом "Об ограничении употребления табачных изделий" (за исключением специальных мест, предложенных для курения), а также в отношении предложивших курить будет применен штраф в размере 500 манатов в отношении должностных и 1200 манатов - юридических лиц.

Кроме того, за разбрасывание окурков и пачек из-под сигарет предусмотрен штраф в размере 50 манатов.